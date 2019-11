Mineva desetletje od podpisa arbitražnega sporazuma

Ljubljana, 4. novembra - Danes mineva deset let od podpisa arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško. Sporazum sta 4. novembra 2009 v Stockholmu podpisala takratna premierja Borut Pahor in Jadranka Kosor. Omogočil naj bi dokončno določitev meje, ki je bila stalen vir incidentov, a po izstopu Hrvaške iz arbitražnega procesa so se odnosi samo še poslabšali.