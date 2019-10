Sindikat poštnih delavcev za 11. november napovedal stavko

Ljubljana, 25. oktobra - Sindikat poštnih delavcev je za 11. november napovedal stavko delavcev v Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju. Kot so objavili na Facebooku, so se za stavko odločili, ker v običajnem socialnem dialogu ni pričakovati rešitve ključnih vprašanj. Vodstvo medtem napoveduje dialog in upa na sporazum, da do stavke ne bi prišlo.