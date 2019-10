Pošta Slovenija do sredine leta 2020 ne načrtuje novega preoblikovanja pošt

Maribor, 18. oktobra - Pošta Slovenije do sredine prihodnjega leta ne bo več preoblikovala ali zaprla nobene od pošt, so za STA pojasnili v tem državnem podjetju. Kot so dodali, bodo še naprej izvajali pripravljalne aktivnosti za vzpostavljanje pogodbenih pošt, z nadaljnjo optimizacijo omrežja pa ob nekoliko spremenjeni dinamiki nadaljevali v drugi polovici leta 2020.