Pošta Slovenije tudi letos obnavlja vozni park

Maribor, 19. oktobra - Pošta Slovenije je tudi letos precej denarja namenila za posodobitev in okrepitev voznega parka. Kot so za STA pojasnili v omenjeni državni družbi, so letos nabavili 263 lahkih dostavnih vozil, od tega 15 električnih in 67 srednje velikih dostavnih ter šest osebnih vozil. Letno v ta namen porabijo okoli šest milijonov evrov.