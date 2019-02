V SDH pozitivno sprejemajo dogovor na Pošti Slovenije

Ljubljana, 20. februarja - V Slovenskem državnem holdingu (SDH) pozitivno sprejemajo novico o dogovoru med vodstvom in predstavniki zaposlenih, s katerim so se na Pošti izognili stavki. Današnjega pisanja Dnevnika o nujnem sestanku z vodstvom Pošte Slovenije in nezadovoljstvu zaradi negativnega učinka dogovora na poslovanje družbe pa niso želeli komentirati.