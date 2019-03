Skupina Pošta Slovenije lani z 10,4 milijona evrov čistega dobička

Maribor, 18. marca - Pošta Slovenije je lani na ravni skupine po za zdaj še nerevidiranih podatkih ustvarila za 250,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Zaradi rasti poslovanja so bili višji tudi odhodki, vseeno pa so leto zaključili z 10,4 milijona evrov čistega dobička, kar je milijon in pol evrov več kot leta 2017.