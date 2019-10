Na kongresu paliativne oskrbe izpostavili pomen komunikacije in tudi skrbi za svojce bolnikov

Ljubljana, 25. oktobra - Sodelujoči na tretjem slovenskem kongresu paliativne oskrbe so izpostavili pomen komunikacijskih veščin zdravstvenega osebja pri delu z neozdravljivo bolnimi in njihovimi družinami. Ob tem so opozorili tudi na huda bremena, ki s skrbjo za bolnika zaradi neurejenosti sistema paliativne oskrbe običajno padejo na ramena svojcev.