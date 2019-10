Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe izpostavlja pomen njene dostopnosti

Ljubljana, 12. oktobra - Letošnji svetovni dan hospica in paliativne oskrbe, ki poteka pod geslom Paliativna oskrba - moja skrb, moja pravica, je priložnost za ozaveščanje o vprašanjih paliativne oskrbe. Cilj letošnje kampanje je sporočiti, da so do paliativne oskrbe upravičeni vsi neozdravljivo bolni.