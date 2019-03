Razvoj paliativne oskrbe po navedbah ministrstva sledi željam bolnikov

Ljubljana, 2. marca - Ministrstvo za zdravje pri načrtovanju razvoja paliativne mreže sledi željam in potrebam bolnikov, ki si želijo v napredovali bolezni bivati in umreti doma. Model paliativne mreže, ki ga razvijamo pri nas, je povzet po katalonskem modelu, enem od uspešnejših modelov Svetovne zdravstvene organizacije, so zapisali v odgovoru na poslansko vprašanje.