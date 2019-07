Paliativna oskrba bistveno pripomore k zmanjšanju trpljenja neozdravljivo bolnih

Ljubljana, 2. julija - Neozdravljivo bolni so pogosto spregledani s strani medicinske stroke in odrinjeni na rob družbenega dogajanja, so opozorili zdravstveni strokovnjaki. Med drugim so za zmanjšanje trpljenja neozdravljivo bolnih pozvali k zagotovitvi sistemskega izobraževanja zdravstvenega kadra o paliativni oskrbi ter spremembi odnosa družbe do smrti in umiranja.