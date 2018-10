Z načrtovanjem otroške paliativne oskrbe do celovite obravnave težko bolnih otrok

Ljubljana, 25. oktobra - Na ljubljanski pediatrični kliniki so danes pripravili prvo izobraževanje s področja paliativne oskrbe v pediatriji, namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s težko bolnimi otroki. Sodelujoči strokovnjaki so opozorili na pomen izobraževanja zdravstvenega kadra na tem področju, da bi hudo bolnim otrokom in njihovim svojcem lahko zagotovili ustrezno pomoč.