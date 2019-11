Banka Slovenije zaostrila pogoje pri kreditiranju prebivalstva

Ljubljana, 1. novembra - Banke bodo morale pri kreditiranju prebivalstva odslej upoštevati nove minimalne standarde, ki jih je postavila Banka Slovenije. Pri potrošniških posojilih je omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Nova pravila so poskrbela za precej razburjenja.