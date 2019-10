Trgovci pozivajo k razrahljanju novih pravil za kreditiranje prebivalcev

Ljubljana, 30. oktobra - Novi minimalni standardi za kreditiranje prebivalstva, ki jih je postavila Banka Slovenije in začnejo veljati 1. novembra, bodo imeli "negativne vplive na potrošnjo", so danes opozorili v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Skladno s tem so se zavzeli za spremembo sklepa in omilitev njegovih negativnih posledic.