Zaostritev na področju kreditiranja po oceni Šarca premalo premišljen ukrep

Ljubljana, 29. oktobra - Predsednik vlade Marjan Šarec se je na zaostritev ukrepov na področju kreditiranja odzval z oceno, da "gre za premalo premišljen ukrep, ozko in predvsem računovodsko usmerjen, v škodo ljudi in konec koncev tudi države". Pri pripravi ukrepov bi morali biti "bolj človeški in realni", je dejal in pozval k ponovnemu premisleku.