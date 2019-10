Združenje bank: Omejitev pri kreditiranju prebivalstva prinaša širše posledice

Ljubljana, 28. oktobra - Omejitev pri kreditiranju prebivalstva bo imela po oceni Združenja bank Slovenije širše posledice, če država prebivalcem ne bo ponudila alternativnih virov financiranja. Zaradi ukrepa več kot 300.000 ljudi ne bo več dobilo posojil, negativen bo tudi vpliv na BDP, so ocenili in dodali, da se bo kreditiranje zmanjšalo do 70 milijonov evrov mesečno.