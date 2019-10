Združenje bank: Ukrepi na področju kreditiranja preveč omejevalni

Ljubljana, 9. oktobra - V Združenju bank Slovenije so napovedane ukrepe, ki jih bo uveljavila Banka Slovenije na področju potrošniških in stanovanjskih kreditov, ocenili za pretirano omejevalne. "Vsebina ukrepov bi lahko prizadela socialno najšibkejše segmente populacije in povzročila veliko gospodarsko škodo," so zapisali v združenju.