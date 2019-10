Prihodnji teden v parlamentu: Na oktobrski seji DZ tudi o davčnih zakonih in dodatku za delovno aktivnost

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 20. oktobra - Državni zbor bo v ponedeljek s poslanskimi vprašanji začel oktobrsko redno sejo. Zadnji dan seje bo 29. oktobra, do takrat pa se bodo zvrstile obravnave več kot 20 zakonskih predlogov. Zagotovo bo posebne pozornosti deležen vladni paket davčnih zakonov in predlog ukinitve dodatka za delovno aktivnost, ki je zaostril odnose med koalicijo in Levico.