Odbor DZ nekoliko omilil nameravano razbremenitev najbolje plačanih

Ljubljana, 16. oktobra - Lestvica za odmero dohodnine bo nekoliko prijaznejša do zaposlenih, a bo razbremenitev najvišjih plač nekaj nižja od načrtov vlade - takšen je predlog novele zakona o dohodnini, o katerem so se danes uskladili člani odbora DZ za finance. Za obravnavo na plenarni seji so pripravili tudi preostale tri zakone iz davčnega paketa.