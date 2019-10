Bertoncelj: Z davčnimi spremembami do blaginje in socialne varnosti

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je danes potrdila predlog napovedanih davčnih sprememb, katerih cilj je razbremenitev stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. "Na boljšem bomo vsi, ki delamo," je dejal finančni minister Andrej Bertoncelj in za prihodnja leta napovedal še dodatne ukrepe, ki bodo šli v smeri blaginje in socialne varnosti.