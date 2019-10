Vladna zelena luč za novelo pokojninskega zakona

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je danes za obravnavo v DZ potrdila predlog novele pokojninskega zakona. Spremembe vključujejo zvišanje odmerne stopnje za moške in ženske na 63,5 odstotka in se dotikajo t. i. dvojnega statusa, oziroma zagotavljanja sočasnega prejemanja dela pokojnine in opravljanja dela upokojencev, je vlada zapisala na Twitterju.