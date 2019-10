Društvo Viljem Julijan poziva k ureditvi paliativne oskrbe za otroke

Ljubljana, 17. oktobra - Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan je pozvalo k ureditvi paliativne oskrbe za otroke in celostne podpore za oskrbo otrok z neozdravljivimi redkimi boleznimi. "Trenutno so mnoge družine v situaciji, ko morajo zbirati zamaške in star papir, da lahko otrokom omogočijo dodatne fizioterapije," so zapisali v sporočilu.