Predstavniki Društva Viljem Julijan in DZ zadovoljni s premiki na področju zdravljenja redkih bolezni

Ljubljana, 16. oktobra - Predsednik DZ Dejan Židan in predsednik odbora za zdravstvo Franc Trček sta sprejela predstavnika Društva Viljem Julijan, ki sta jima predstavila Akcijski načrt Viljem Julijan in pobudo za ustanovitev sklada za redke bolezni. Ob tem so vsi trije izrazili zadovoljstvo, da obstaja soglasje, da je treba na tem področju narediti korak naprej.