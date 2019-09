Z dobrodelnim koncertom v ljubljanskih Križankah zbrali več kot 30.000 evrov

Ljubljana, 16. septembra - Na petkovem koncertu, ki ga je v ljubljanskih Križankah pripravilo društvo Viljem Julijan, so za otroke z redkimi boleznimi zbrali več kot 30.000 evrov. Vsa zbrana sredstva bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, so zapisali v sporočilu za javnost.