Odbor DZ pozval k ustanovitvi nacionalnega registra za redke bolezni v letu in pol

Ljubljana, 15. oktobra - Člani odbora DZ za zdravstvo so vlado in ministrstvo za zdravje pozvali, da v roku enega leta in pol vzpostavita nacionalni register za redke bolezni. Na današnji nujni seji o problematiki redkih bolezni so strokovnjaki sicer izpostavili, da imamo v Sloveniji eno najboljših dostopnosti za preverjena in varna redka zdravila.