Kris prebudil dobrodelni čut Slovencev, donacije presegle poldrugi milijon

Ljubljana, 27. septembra - Zgodba o Krisu, 19-mesečnem dečku iz Kopra, je prebudila dobrodelni čut Slovenk in Slovencev. Za zdravljenje najhujše oblike spinalne mišične atrofije v ZDA družina potrebuje 2,3 milijona evrov, v manj kot treh dneh pa so posamezniki, društva, podjetja in druge organizacije prispevale že več kot 1,5 milijona evrov.