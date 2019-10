Omejitev pirotehnike v Sloveniji po mnenju vlade med strožjimi, popolna prepoved ni mogoča

Ljubljana, 17. oktobra - Slovenija ima eno strožjih zakonodaj na področju pirotehnike v EU, v odgovoru na pobudo za popolno prepoved pirotehnike pojasnjuje vlada. Izpostavili so, da so ljudem najbolj moteče tiste vrste pirotehnike, ki so v Sloveniji že zdaj prepovedane, recimo petarde, saj jih ljudje kupujejo v tujini. Popolna prepoved pa niti ni mogoča, ker smo del EU.