Policija z nasveti za varnost med božično-novoletnimi prazniki

Ljubljana, 22. decembra - V času božično-novoletnih praznikov je pomembna tudi varnost. Na policiji so pripravili preventivne nasvete za varno in mirno praznovanje, saj lahko posamezniki hitro postanejo oškodovanci različnih premoženjskih kaznivih dejanj. Policisti svetujejo tudi glede varnega dvigovanja gotovine, prometne varnosti in varne uporabe pirotehničnih sredstev.