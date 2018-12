Pirotehniko kupujmo le pri registriranih trgovcih

Tacen/Ljubljana, 20. decembra - Policija in inšpektorat za notranje zadeve pozivata k nakupu pirotehnike pri registriranih prodajalcih, in ne na spletu ali črnem trgu. Ob današnji predstavitvi varne in pravilne rabe pirotehničnih pirotehničnih izdelkov na poligonu varne vožnje v Tacnu so izpostavili še upoštevanje navodil proizvajalca, predvsem umik na varno razdaljo.