Policija zasegla precej prepovedane pirotehnike

Murska Sobota/Celje, 28. decembra - Uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije je dovoljena do 1. januarja, medtem ko je prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije z glavnim učinkom poka prepovedana. Kljub temu je policija v zadnjih dneh zasegla precej prepovedanih pirotehničnih izdelkov.