Ministrstvo opozarja pred onesnaženjem zraka zaradi ognjemetov

Ljubljana, 21. decembra - Ognjemeti ob prazničnih dneh pričarajo posebno vzdušje, vendar obenem povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje, je opozorilo ministrstvo za okolje in prostor. Ob tem je uporabnike ognjemetov, pirotehnike in kresničk pozvalo, naj se odpovedo tem sredstvom in pripomorejo h kakovosti zraka.