Nemiri v Ekvadorju se nadaljujejo

Quito, 11. oktobra - Nemiri, ki so izbruhnili v Ekvadorju pred tednom dni zaradi povišanja cen bencina, so se v četrtek nadaljevali, protestniki pa so zajeli deset policistov in 27 novinarjev. Lokalni mediji poročajo o skupaj petih smrtnih žrtvah med sredinimi množičnimi protesti, več kot 200 ranjenih in skoraj 800 aretiranih.