V Ekvadorju zaradi odprave subvencij za pogonska goriva protesti in izredne razmere

Quito, 4. oktobra - Ekvador so zajeli množični protesti zaradi povišanja cen pogonskih goriv, zaradi česar je predsednik države Lenin Moreno razglasil izredne razmere. Protesti so državo zajeli v četrtek. Številni vozniki tovornjakov so zaradi protesta proti občutnemu povišanju cen dizelskega goriva blokirali ceste.