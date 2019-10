V Ekvadorju še en dan minil v znamenju nasilnih protestov

Quito, 10. oktobra - V prestolnici Quito in drugih delih Ekvadorja so se tudi v sredo nadaljevali protesti, ki so se marsikje sprevrgli v spopade z varnostnimi silami. V prestolnico pa se je v sredo zvečer z nekaj ministri vrnil tudi predsednik Lenin Moreno, ki je pred protesti vlado začasno preselil v obalno mesto Guayaquil.