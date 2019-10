V Ekvadorju protesti zaradi visokih cen goriva

Quito, 8. oktobra - Ekvadorska vojska in policija sta se v ponedeljek spopadli z več sto protestniki, ki so v predmestju prestolnice Quito zažigali gume, postavljali barikade in blokirali ceste v protest proti gospodarski politiki vlade predsednika Lenina Morena. Povod za proteste je bila 120-odstotno podražitev goriva.