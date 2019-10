Protesti v Ekvadorju se zaostrujejo

Quito, 9. oktobra - Protesti v Ekvadorju, ki jih je minuli teden sprožila podražitev goriva, so se še zaostrili. Protestniki so v torek vdrli v poslopje parlamenta v prestolnici Quito, kjer so se spopadli s pripadniki varnostnih sil. Predsednik države Lenin Moreno je kasneje za območje v bližini vladnih poslopij razglasil nočno policijsko uro.