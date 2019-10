V Bušeči vasi pri Podbočju bo zraslo posavsko središče aktivnosti invalidnih

Podbočje/Krško, 5. oktobra - V Bušeči vasi pri Podbočju v Občini Krško so se z denarno pomočjo države in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo lotili partnerskega projekta Center Sonček - center aktivnosti invalidnih oseb. Temu skoraj 235.000 evrov vrednemu podvigu je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nedavno potrdila nekaj manj kot 200.000 evrov podpore.