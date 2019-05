V Posavju partnerski projekt za zdravo skupnost

Krško, 26. maja - V Posavju so zasnovali projekt ureditve degradiranih mestnih območij z novimi vadbenimi površinami in ozaveščanja o pomenu varstva narave in zdravega prehranjevanja. Projekt Mar nam je za skupnost bo stal nekaj manj kot 220.000 evrov, skoraj 150.000 evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.