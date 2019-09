V Posavju ozelenili urbana območja in okrepili turistično ponudbo

Kostanjevica na Krki, 17. septembra - Občina Krško, ki se je kot vodilni partner povezala z območnimi partnerji, bo oktobra končala dveletni okoljski projekt Zelena doživetja Posavja, ki obsega zeleno zasaditev in oživitev urbanih območij in hkrati nadgrajuje ter povezuje območno turistično ponudbo. Stal bo 220.000 evrov, zanj so dobili odobrene 150.000 evrov evropske denarne podpore.