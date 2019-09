V Posavju partnerski projekt Okusi posavsko ribo

Krško, 29. septembra - V Posavju bodo prihodnje dni začeli projekt Okusi posavsko ribo, s katerim nameravajo povezati naravne danosti, gostince in lokalno ribogojstvo, ter s tem okrepiti območno turistično ponudbo. Slabih 280.000 evrov vreden projekt je nedavno odobrila agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.