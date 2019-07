V Posavju projekt vključevanja otrok in odraslih s posebnimi potrebami

Krško, 6. julija - V Posavju bodo oktobra začeli partnerski projekt vključevanja otrok in odraslih s posebnimi potrebami, ki so ga poimenovali Inkluzija otrok in odraslih Pegas. Dobrih 180.000 evrov vreden projekt je v okviru strategije lokalnega razvoja odobrila agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.