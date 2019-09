Vlada napoveduje razmislek o načinu izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči

Ljubljana, 12. septembra - Medresorska delovna skupina vlade proučuje možnosti in ukrepe na področju helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Kot so danes napovedali na vladi, bodo po proučitvi predloga dolgoročne ureditve HNMP in sekundarnih prevozov sprejeli odločitev o nadaljnjem načinu izvajanja te dejavnosti.