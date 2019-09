Za helikoptersko nujno medicinsko pomoč letos v proračunu 2,5 milijona evrov

Ljubljana, 9. septembra - Helikoptersko nujno medicinsko pomoč ter reševanje v gorah v Sloveniji izvajata vojska in policija. Njun skupni proračun za letos znaša 2,5 milijona evrov in je že skoraj v celoti porabljen. Vojska je letos letela bistveno več kot policija, in sicer zaradi večtedenske prizemljitve policijskih helikopterjev.