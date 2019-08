Slovenska vojska julija s helikopterjem na pomoč 92-krat

Ljubljana, 1. avgusta - Helikopterji Slovenske vojske so v minulem juliju na pomoč poleteli 92-krat. Tridesetkrat so dežurne helikopterske posadke pomagale v gorah, 62-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in enkrat za prevoz inkubatorja. Pri tem so prepeljale 99 pacientov in skupaj naletele 102 uri. Julija lani so na pomoč poletele 77-krat.