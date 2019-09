Ministrstvo: Ukinitev dopolnilnega zavarovanja mora biti odgovorna in javno finančno vzdržna

Ljubljana, 25. septembra - Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja mora biti odgovorna in javno finančno vzdržna, prav tako pa mora zagotavljati stabilno financiranje zdravstvenega sistema, so na ministrstvu za zdravje povzeli besede ministra Aleša Šabedra ob današnji potezi Levice, ki je v DZ vložila predloga novel zakonov za ukinitev dopolnilnega zavarovanja.