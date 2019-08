Levica s predlogom ukinitve dopolnilnega zavarovanje nakazala smer vroče politične jeseni

pripravilo uredništvo za notranjo politiko

Ljubljana, 28. avgusta - Levica je danes predstavila zakonski predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Do predlaganih rešitev so kritični v delodajalskih vrstah, sindikalna stran argumente podpira, v zavarovalnicah svarijo pred nepremišljenimi posegi. V koaliciji pa so ostri predvsem do soliranja Levice in njihovega pogojevanja podpore vladi.