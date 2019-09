Danes prva usklajevanja glede ukinitve dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 4. septembra - Danes bo v DZ potekal prvi usklajevalni sestanek delovnih skupin za ukinitev oz. prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Levica, ki je pripravila predlog, vztraja pri izpolnitvi te zaveze že to jesen in s tem pogojuje podporo proračunu, medtem ko koalicija na ultimate ne pristaja. Danes bo verjetno jasno, ali so možna zbližanja.