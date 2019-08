Levica s predlogom za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 28. avgusta - V Levici so danes predstavili zakonski predlog za ukinitev dopolnilnega zavarovanja, ki bi ga prenesli v obvezno zavarovanje. V DZ ga bodo vložili do konca septembra. Do takrat se bodo še usklajevali s koalicijo, podpora katere bo za Levico tudi temelj za nadaljnje sodelovanje.