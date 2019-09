Levica v predlaganih novelah razdelala prihodnje financiranje zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 25. septembra - Levica v predlogih novel zakonov, ki ju je danes vložila v DZ in s katerimi bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli v obvezno, predvideva tudi nadomestilo izpada sredstev. To bi med drugim zagotovili z dvigom prispevnih stopenj za obvezno zavarovanje za delodajalce, delavce in samostojne podjetnike ter novim prispevkom na kapitalske dohodke.