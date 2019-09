Do petka po državi usposabljanje kontrolorjev združenega ognja

Ljubljana, 23. septembra - Od danes pa do petka bo po državi potekalo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja iz enot Slovenske vojske in tujih oboroženih sil. Usposabljanje bo podpirala 152. letalska eskadrilja Slovenske vojske s parom letal Pilatus PC-9 M Hudournik in nizozemsko vojaško letalstvo z letalom Lear Jeat, so sporočili iz Slovenske vojske.