Na vojaškem taboru na Bohinjski Beli letos 83 dijakov in študentov

Bled, 12. julija - Polnoletni dijaki in študenti se tudi letos udeležujejo vojaškega tabora, ki že tradicionalno vsako poletje poteka na vadišču Mačkovec pri Bohinjski Beli. V tabor, ki poteka že 20. leto, je tokrat vključenih 13 deklet in 70 fantov. Tabor poteka od 1. do 14. julija, danes pa ga bodo predstavili tudi medijem.